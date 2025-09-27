RANDO NOCTURNE BRÂME DU CERF BUREAU DES GUIDES Bagnères-de-Luchon

Début : 2025-09-27 17:30:00

fin : 2025-09-30 20:30:00

2025-09-27 2025-09-28 2025-09-29 2025-09-30 2025-10-01 2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-11

De la mi-septembre à la mi-octobre, le brame du cerf résonne dans nos vallées durant les dernières heures de la journée.

Le Bureau des Guides de Luchon vous invite à découvrir cet extraordinaire rituel animalier…

Au départ de la vallée d’Oueil une randonnée accessible au plus grand nombre qui permettra de traverser différents sites d’observation.

Temps de marche de 1h à 2h (sans les pauses).

Jumelles et lunette monoculaire sont à disposition afin de mieux surprendre ce rendez-vous naturaliste annuel.

Réservation obligatoire. 30 .

BUREAU DES GUIDES 66 Allées d’Étigny Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 56 08 info@bureau-guides-luchon.com

English :

From mid-September to mid-October, the bellowing of the stag resounds in our valleys during the last hours of the day.

The Bureau des Guides de Luchon invites you to discover this extraordinary animal ritual?

German :

Von Mitte September bis Mitte Oktober ertönt in unseren Tälern während der letzten Stunden des Tages das Röhren der Hirsche.

Das Bureau des Guides de Luchon lädt Sie ein, dieses außergewöhnliche Tierritual zu entdecken?

Italiano :

Da metà settembre a metà ottobre, il muggito del cervo risuona nelle nostre valli durante le ultime ore del giorno.

Il Bureau des Guides de Luchon vi invita a scoprire questo straordinario rituale animale?

Espanol :

De mediados de septiembre a mediados de octubre, la berrea del ciervo resuena en nuestros valles durante las últimas horas del día.

El Bureau des Guides de Luchon le invita a descubrir este extraordinario ritual animal..

