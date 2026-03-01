Rando nocturne Salle polyvalente Coulandon

Rando nocturne

Salle polyvalente Le Bourg Coulandon Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28 21:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Partez pour une randonnée nocturne conviviale avec deux parcours au choix. Une marche accessible à tous, dans une ambiance chaleureuse. À l’arrivée, partagez un moment gourmand autour de soupe et de beignets après l’effort.

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Salle polyvalente Le Bourg Coulandon 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Join us for a friendly evening hike, with a choice of two routes. A walk accessible to all, in a friendly atmosphere. At the finish line, share a gourmet moment over soup and doughnuts after the effort.

L’événement Rando nocturne Coulandon a été mis à jour le 2026-03-10 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région