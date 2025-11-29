Rando nocturne et tartiflette Preperny Arleuf

Preperny Chalet de Préperny Arleuf Nièvre

Tarif : – – 20 EUR

Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00

2025-11-29

Rando nocturne A 18h au départ du chalet de Préperny à Arleuf. rando de 8 km avec Skimo suivie d’une tartiflette .
Attention, places limitées, pas de randonnée sans repas. Réservation indispensable   .

Preperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87 

