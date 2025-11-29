Rando nocturne et tartiflette Preperny Arleuf
Rando nocturne et tartiflette Preperny Arleuf samedi 29 novembre 2025.
Rando nocturne et tartiflette
Preperny Chalet de Préperny Arleuf Nièvre
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Rando nocturne A 18h au départ du chalet de Préperny à Arleuf. rando de 8 km avec Skimo suivie d’une tartiflette .
Attention, places limitées, pas de randonnée sans repas. Réservation indispensable .
Preperny Chalet de Préperny Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 03 66 87
English : Rando nocturne et tartiflette
German : Rando nocturne et tartiflette
Italiano :
Espanol :
L’événement Rando nocturne et tartiflette Arleuf a été mis à jour le 2025-11-19 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs