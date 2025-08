Rando nocturne | Fête de Pradelles Pradelles

Rando nocturne | Fête de Pradelles Pradelles samedi 16 août 2025.

Rando nocturne | Fête de Pradelles

Départ Place de la Halle Pradelles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Rando nocturne sous les étoiles.

Pique Nique tiré du sac.

Réservation au 06 84 17 98 72

.

Départ Place de la Halle Pradelles 43420 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 98 72

English :

Night walk under the stars.

Packed lunch.

Book on 06 84 17 98 72

German :

Nachtwanderung unter dem Sternenhimmel.

Picknick aus dem Rucksack.

Reservierung unter 06 84 17 98 72

Italiano :

Passeggiata notturna sotto le stelle.

Pranzo al sacco.

Prenotare al numero 06 84 17 98 72

Espanol :

Paseo nocturno bajo las estrellas.

Almuerzo para llevar.

Reserva en el 06 84 17 98 72

L’événement Rando nocturne | Fête de Pradelles Pradelles a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire