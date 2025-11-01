Rando nocturne fondue Saint-Germain-en-Montagne
Rando nocturne fondue Saint-Germain-en-Montagne samedi 1 novembre 2025.
Rando nocturne fondue
Salle de la mairie Saint-Germain-en-Montagne Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-01 18:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Pot d’accueil aux participants à 18h, à la salle de la mairie.
Départ pour 8 km 200 D+ à 18h30.
Frontale obligatoire.
Fondue sur réservation, places limitées.
En cas de mauvais temps, rando annulée, fondue maintenue.
Clôture des réservations mardi 28 octobre. .
Salle de la mairie Saint-Germain-en-Montagne 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 04 37 29
