RANDO NOCTURNE Les Hermaux

RANDO NOCTURNE Les Hermaux jeudi 24 juillet 2025.

RANDO NOCTURNE

Col de Bonnecombe Les Hermaux Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Rendez-vous au Col de Bonnecombre à 18h pour une Rando nocturne de 10km sur l’Aubrac !

Soupe à l’oignon au retour.

CHIEN INTERDIT

Prévoir chaussures de marche et veste chaude.

Tarif 12€

Réservation au 04 66 32 83 67 avant le 22 juillet

Col de Bonnecombe Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

Meet at Col de Bonnecombre at 6pm for a 10km night hike over the Aubrac!

Onion soup on the way back.

DOGS FORBIDDEN

Bring walking shoes and a warm jacket.

Price: 12?

Reservations on 04 66 32 83 67 before July 22

German :

Wir treffen uns um 18 Uhr am Col de Bonnecombre zu einer 10 km langen Nachtwanderung über die Aubrac!

Zwiebelsuppe auf dem Rückweg.

HUNDE VERBOTEN

Wanderschuhe und warme Jacke mitbringen.

Preis 12 ?

Reservierung unter 04 66 32 83 67 bis zum 22. Juli

Italiano :

Appuntamento al Col de Bonnecombre alle 18:00 per un’escursione notturna di 10 km ad Aubrac!

Zuppa di cipolle al ritorno.

CANI VIETATI

Portare scarpe da trekking e una giacca calda.

Prezzo: 12?

Prenotazioni allo 04 66 32 83 67 entro il 22 luglio

Espanol :

Cita en el Col de Bonnecombre a las 18:00 para una excursión nocturna de 10 km en Aubrac

Sopa de cebolla a la vuelta.

PROHIBIDO PERROS

Traer zapatos para caminar y una chaqueta caliente.

Precio: 12?

Hay que reservar antes del 22 de julio en el 04 66 32 83 67

