RANDO NOCTURNE | Les Sentiers de jacquou Saint-Laurent-des-Vignes

Lac ARFEL Saint-Laurent-des-Vignes Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-07-18

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Participez à une randonnée nocturne de 9 km au départ du lac d’Arfel (à proximité de la piste de karting) !

Munissez-vous d’un gilet fluorescent et d’une lampe torche pour profiter pleinement de cette expérience en toute sécurité.

À l’arrivée tourin blanchi, boissons, gâteaux et café vous seront proposés.

Pensez à apporter vos couverts et vos gobelets.

Inscription obligatoire. .

Lac ARFEL Saint-Laurent-des-Vignes 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 07 66 82

