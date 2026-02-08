Rando nocturne Malpas

Rando nocturne

Salle de convivialité Malpas Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-07 17:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Rando nocturne (env 6km), suivi d’un repas Mont d’Or chaud.

Vin chaud offert le long de la randonnée.

Prévoir frontale et chaussure de rechange pour le repas.

Randonnée gratuite et sans réservation, repas sur réservation avant le lundi 2mars.

Menu Mont d’Or chaud et jambon fumé du Haut-Doubs, salade, pomme de terre au four, tarte de saison, café. Menu enfant moins de 10 ans jambon, pomme de terre, dessert. .

Salle de convivialité Malpas 25160 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 79 01 80 dominique.lefort0331@orange.fr

