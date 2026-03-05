Rando nocturne Parking de la salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard
Rando nocturne Parking de la salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard samedi 14 mars 2026.
Rando nocturne
Parking de la salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Avit-de-Vialard Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Rendez-vous à 17h45. Départ à 18h.
N’oubliez pas vos couverts pour le repas
Réservation obligatoire avant le 10 mars
Parking de la salle des fêtes Lieu-dit Le Bourg Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 27 77 02
English : Rando nocturne
Meet at 5:45pm. Departure at 6pm.
Don’t forget your cutlery for the meal
Reservations required by March 10
