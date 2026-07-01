Informations pratiques

Les Hermaux

RANDO NOCTURNE SUR L’AUBRAC

Station du col de Bonnecombe Les Hermaux Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Rendez-vous au Col de Bonnecombe à 17h15 pour découvrir l’Aubrac lors de cette rando nocturne accompagnée !

Parcours de 8.5km, soupe à l’oignon au retour.

Prévoir des chaussures de marche et une veste chaude. CHIENS INTERDITS.

Tarif 12€

Réservation auprès de l’office de tourisme de l’Aubrac aux gorges du Tarn au 04 66 32 83 67 avant le 20 juillet.

Rendez-vous au Col de Bonnecombe à 17h15 pour découvrir l’Aubrac lors de cette rando nocturne accompagnée !

Parcours de 8.5km, soupe à l’oignon au retour.

Prévoir des chaussures de marche et une veste chaude. CHIENS INTERDITS.

Tarif 12€

Réservation auprès de l’office de tourisme de l’Aubrac aux gorges du Tarn au 04 66 32 83 67 avant le 20 juillet. .

Station du col de Bonnecombe Les Hermaux 48340 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Meet at Col de Bonnecombe at 5:15 p.m. to explore the Aubrac region on this guided night hike!

8.5-km hike, with onion soup upon return.

Be sure to bring hiking shoes and a warm jacket. NO DOGS ALLOWED.

Price: 12?

Reservations must be made with the Aubrac Tourist Office at the Gorges du Tarn by calling 04 66 32 83 67 before July 20.

L’événement RANDO NOCTURNE SUR L’AUBRAC Les Hermaux a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn