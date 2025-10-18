Rando Octobre rose Salles-la-Source

Rando Octobre rose Salles-la-Source samedi 18 octobre 2025.

Rando Octobre rose

Salle des fêtes de Mondalazac Salles-la-Source Aveyron

Dans le cadre d’Octobre rose, une randonnée est prévue au départ de la salle des fêtes de Mondalazac. Les revenus générés par cet évènement reviendront à l’association.

– Accueil et inscription à 8h30.

– Départ randonnée de 8km à 9h30.

– Collation offerte à l’arrivée.

Organisée par l’Association La source en forme.

Participation 5 €.

Info : 06 79 77 00 29.

Salle des fêtes de Mondalazac Salles-la-Source 12330 Aveyron Occitanie +33 6 79 77 00 29

English :

As part of the Pink October campaign, a hike is planned, starting from the Mondalazac village hall. Proceeds from the event will go to the association.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers ist eine Wanderung geplant, die am Festsaal von Mondalazac beginnt. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung kommen dem Verein zugute.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, è prevista una passeggiata con partenza dalla sala del villaggio di Mondalazac. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, está prevista una marcha que partirá del ayuntamiento de Mondalazac. La recaudación se destinará a la asociación.

