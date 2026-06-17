Le Minihic-sur-Rance

Rando paddle pique-nique

Rdv communiqué à la résa Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 11:00:00

fin : 2026-08-28 13:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Fauméa SUP & et paddle organise des balades accompagnées en paddle en Rance maritime.

Partez lors d’une randonnée pique nique en stand up paddle sur les bords de Rance. Vous apprendrez à ramer ou vous pourrez vous perfectionner tout en sillonnant la Rance et on profitant d’une pause déjeuner sur une plage.

Prévoir le pique-nique et le sac étanche pour le transporter. .

Rdv communiqué à la résa Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26

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English :

L’événement Rando paddle pique-nique Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme