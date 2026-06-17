Rando paddle pique-nique Le Minihic-sur-Rance
Rando paddle pique-nique Le Minihic-sur-Rance vendredi 28 août 2026.
Le Minihic-sur-Rance
Rando paddle pique-nique
Rdv communiqué à la résa Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 11:00:00
fin : 2026-08-28 13:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Fauméa SUP & et paddle organise des balades accompagnées en paddle en Rance maritime.
Partez lors d’une randonnée pique nique en stand up paddle sur les bords de Rance. Vous apprendrez à ramer ou vous pourrez vous perfectionner tout en sillonnant la Rance et on profitant d’une pause déjeuner sur une plage.
Prévoir le pique-nique et le sac étanche pour le transporter. .
Rdv communiqué à la résa Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 24 68 08 26
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English :
L’événement Rando paddle pique-nique Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-17 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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