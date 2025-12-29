Rando Papy fait de la contrebande

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09 14:00:00

fin : 2026-03-02 17:00:00

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02

Grande Histoire et fourmillement d’anecdotes sur la frontière franco-suisse.

Covoiturage de 3 min pour rejoindre le départ de la randonnée.

Si cette rando vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour la réserver.

Nous nous adaptons à votre envie ainsi qu’à votre disponibilité.

Contactez-nous ! .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 77 09 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rando Papy fait de la contrebande

L’événement Rando Papy fait de la contrebande Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2025-12-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS