Rando Papy fait de la contrebande Chapelle-des-Bois

Rando Papy fait de la contrebande
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-03-02 17:00:00
Date(s) :
2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02
Grande Histoire et fourmillement d’anecdotes sur la frontière franco-suisse.
Covoiturage de 3 min pour rejoindre le départ de la randonnée.
Si cette rando vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour la réserver.
Nous nous adaptons à votre envie ainsi qu’à votre disponibilité.
Contactez-nous ! .
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 77 09 30
