Rando Parcours du coeur Wimereux
Rando Parcours du coeur Wimereux dimanche 19 avril 2026.
Wimereux
Rando Parcours du coeur
Espace Malahieude (l’agora) Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
09 h 45 Rendez-vous digue Espace Malahieude (Agora)(café offert)
10h Départ
Ouvert à tous Randonnée familiale de 8 km
Rens. 03 21 87 47 60 .
Espace Malahieude (l’agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Rando Parcours du coeur Wimereux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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