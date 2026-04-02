Wimereux

Rando Parcours du coeur

Espace Malahieude (l’agora) Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

09 h 45 Rendez-vous digue Espace Malahieude (Agora)(café offert)

10h Départ

Ouvert à tous Randonnée familiale de 8 km

Rens. 03 21 87 47 60 .

Espace Malahieude (l’agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Rando Parcours du coeur Wimereux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale