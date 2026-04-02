Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rando Parcours du coeur Wimereux

Rando Parcours du coeur Wimereux dimanche 19 avril 2026.

Adresse : Espace Malahieude (l'agora)

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-19T

Fin : 2026-04-19T

Tarif :

Wimereux

Rando Parcours du coeur

Espace Malahieude (l’agora) Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

09 h 45 Rendez-vous digue Espace Malahieude (Agora)(café offert)
10h Départ
Ouvert à tous Randonnée familiale de 8 km
Rens. 03 21 87 47 60   .

Espace Malahieude (l’agora) Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rando Parcours du coeur Wimereux a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

À voir aussi à Wimereux (Pas-de-Calais)