Rando Pas-Cap VTT, cyclo et marche Salagnac
Rando Pas-Cap VTT, cyclo et marche Salagnac dimanche 26 avril 2026.
Salagnac
Rando Pas-Cap VTT, cyclo et marche
le bourg Salagnac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
VTT 34km venez affronter la montée impossible (ouvert seulement aux VTT musculaires)
Vélo route 66km 90km roulez autour du château de Hautefort puis sur les routes du Tour du Limousin de 2021
Marche 8km 14km nouveaux parcours à travers la forêt de Born.
Inscription 10€ à partir de 8h sur place ou à l’avance. Une boisson et grillades/ frites comprises, ravitaillement sur les parcours, pensez à vos éco cups. Casque obligatoire pour le vélo. .
le bourg Salagnac 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 49 24 pas-cap.24@laposte.net
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English : Rando Pas-Cap VTT, cyclo et marche
Registration from 8:30 am:
MTB 22km 28km,
Trail 12km 22km,
Walking 6km 12km.
L’événement Rando Pas-Cap VTT, cyclo et marche Salagnac a été mis à jour le 2026-04-10 par Isle-Auvézère
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