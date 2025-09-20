Rando patrimoine à Keremma, entre dunes et bunkers Dunes de Keremma Tréflèz

Rando patrimoine à Keremma, entre dunes et bunkers Dunes de Keremma Tréflèz samedi 20 septembre 2025.

Rando patrimoine à Keremma, entre dunes et bunkers 20 et 21 septembre Dunes de Keremma Finistère

Pour les randonnées, prévoir un équipement adapté à la marche. Enfants bienvenus !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les dunes de Keremma racontent une histoire façonnée par le vent et la mer, mais aussi par l’homme. C’est en effet un projet original qui transforma totalement le site au milieu du 19e siècle. De la chapelle de Guévroc et son mystérieux pilier porte-croix aux bunkers dissimulés, ces paysages d’exception s’explorent en soulevant un pan d’histoire à chaque pas. Dimanche après-midi, rendez-vous à la Maison des Dunes pour poursuivre les découvertes !

Animations

Samedi : rando-patrimoine de 15 h à 17 h par la Région Bretagne

Dimanche :

– rando-patrimoine de 10 h à 12 h par la Région Bretagne

– visites gratuites du centre d’interprétation « Tevenn » à la Maison des Dunes, ouverture exceptionnelle de 14 h à 18 h

Pour les randonnées, rendez-vous :

Parking d’Enez-Vihan

Route du Quimperès

29430 TRÉFLEZ

Toutes les informations de la programmation « 50 coups de coeur » de la Région Bretagne à retrouver ici : https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/

Dunes de Keremma Route du Quimperès 29430 Tréflez Tréflèz 29430 Keremma Finistère Bretagne https://www.maisondesdunes.bzh/explorer-les-dunes/ [{« link »: « https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/journees-patrimoine-2025-coups-de-coeur-region-bretagne/ »}] Parking d’Enez-Vihan

Les dunes de Keremma racontent une histoire façonnée par le vent et la mer, mais aussi par l’homme. C’est en effet un projet original qui transforma totalement le site au milieu du 19e siècle. De la …

© Région Bretagne, Inventaire du patrimoine