Au cours d’une rando-patrimoine à Falaise, en partenariat avec la Normandie d’Amandine, guide conférencière passionnée.

Elle conduira vos pas vers le quartier de Guibray où se tenait autrefois l’une des plus grandes foires d’Europe !

Des auberges qui hébergeaient les commerçants ambulants aux loges dans lesquelles le commerce se faisait pendant 2 mois, en passant par les noms de rues évocateurs, nous remontrons le temps jusqu’au Moyen-âge.

Au programme également, un passage incontournable par l’hôtel Dieu, l’église Notre-Dame de Guibray, puis une évocation de la léproserie Saint Lazare et de l’ancienne Abbaye St Jean.

Une belle balade à travers temps vous attend.

En famille, à partir de 8 ans, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme

Office de Tourisme de Falaise 5 Place Guillaume le Conquérant

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26

English : Rando-patrimoine à la découverte du quartier de Guibray

On a heritage walk in Falaise, in partnership with the Normandie d?Amandine, a passionate tour guide.

She’ll lead you to the Guibray district, once home to one of Europe’s biggest fairs!

From the inns that housed itinerant traders, to the lodges where trade took place for 2 months, and the evocative street names, we’ll take you back in time to the Middle Ages.

The program also includes a visit to the Hôtel Dieu, Notre-Dame de Guibray church, the Saint Lazare leprosarium and the former Abbaye St Jean.

A beautiful stroll through time awaits you.

For families aged 8 and over, book in advance at the Tourist Office

German : Rando-patrimoine à la découverte du quartier de Guibray

Bei einer Wanderung zum Kulturerbe in Falaise, die in Zusammenarbeit mit der Normandie d’Amandine, einer passionierten Fremdenführerin, durchgeführt wird.

Sie führt Sie in das Viertel Guibray, wo einst einer der größten Jahrmärkte Europas stattfand!

Von den Gasthäusern, in denen die fahrenden Händler untergebracht waren, über die Logen, in denen zwei Monate lang gehandelt wurde, bis hin zu den vielsagenden Straßennamen gehen wir in der Zeit zurück bis ins Mittelalter.

Auf dem Programm stehen auch das Hôtel Dieu, die Kirche Notre-Dame de Guibray, das Leprosenhaus Saint Lazare und die ehemalige Abtei St Jean.

Ein schöner Spaziergang durch die Zeit erwartet Sie.

Für Familien ab 8 Jahren, Reservierung beim Fremdenverkehrsamt erforderlich

Italiano :

Una passeggiata nel patrimonio di Falaise, in collaborazione con Amandine Normandie, una guida appassionata.

Vi porterà nel quartiere di Guibray, un tempo sede di una delle più grandi fiere d’Europa!

Dalle locande che ospitavano i commercianti ambulanti alle logge dove si svolgeva il commercio per un periodo di 2 mesi, fino ai nomi suggestivi delle strade, vi porteremo indietro nel tempo fino al Medioevo.

Il programma prevede anche la visita all’Hôtel Dieu, alla chiesa di Notre-Dame de Guibray, al lebbrosario di Saint Lazare e all’antica Abbaye St Jean.

Vi aspetta una meravigliosa passeggiata nel tempo.

Per le famiglie a partire dagli 8 anni, prenotare in anticipo presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

En un paseo por el patrimonio de Falaise, en colaboración con Amandine Normandie, una guía apasionada.

Le llevará al barrio de Guibray, donde se celebraba una de las mayores ferias de Europa

Desde las posadas que albergaban a los comerciantes ambulantes hasta los albergues donde se desarrollaba el comercio durante 2 meses, pasando por los evocadores nombres de las calles, le transportaremos a la Edad Media.

El programa también incluye una visita al Hôtel Dieu, la iglesia de Notre-Dame de Guibray, la leprosería de Saint Lazare y la antigua Abadía de St Jean.

Le espera un maravilloso paseo a través del tiempo.

Para familias a partir de 8 años, reservar con antelación en la Oficina de Turismo

