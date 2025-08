Rando Patrimoine Beauzac

Rando Patrimoine Beauzac vendredi 3 octobre 2025.

Rando Patrimoine

13 rue des Remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-03

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Venez découvrir les richesse du patrimoine Beauzacois ! Randonnée de 6 km sur le thème du patrimoine. Visite de l’église et sa crypte ensuite vous monterez sur les hauteurs du village de Chazelet pour visiter la béate. Tout public.

.

13 rue des Remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

Come and discover Beauzac’s rich heritage! A 6 km walk on the theme of heritage. Visit the church and its crypt, then climb to the heights of the village of Chazelet to visit the beate. Open to all.

German :

Entdecken Sie den Reichtum des Kulturerbes von Beauzac! Eine 6 km lange Wanderung zum Thema Kulturerbe. Besuchen Sie die Kirche und ihre Krypta und steigen Sie dann auf die Anhöhen des Dorfes Chazelet, um die Beate zu besichtigen. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Venite a scoprire il ricco patrimonio di Beauzac! Una passeggiata di 6 km sul tema del patrimonio. Visitate la chiesa e la sua cripta, poi salite sulle alture del villaggio di Chazelet per visitare il beato. Aperta a tutti.

Espanol :

Venga a descubrir el rico patrimonio de Beauzac Un paseo de 6 km sobre el tema del patrimonio. Visite la iglesia y su cripta, luego suba a las alturas del pueblo de Chazelet para visitar la beate. Abierto a todos.

L’événement Rando Patrimoine Beauzac a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron