Rando-Patrimoine Cérilly

Rando-Patrimoine Cérilly dimanche 13 juillet 2025.

Rando-Patrimoine

Cérilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 08:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

L’association des donneurs de sang bénévoles de Cérilly organise une rando-patrimoine de 7km, le dimanche 13 juillet au départ de la salle des fêtes, à 8h30.

.

Cérilly 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 53 41

English :

The Cérilly voluntary blood donor association is organizing a 7km heritage walk on Sunday July 13, starting from the salle des fêtes at 8:30 am.

German :

Der Verein der freiwilligen Blutspender von Cérilly organisiert am Sonntag, den 13. Juli, eine 7 km lange Wanderung zum Kulturerbe. Start ist um 8:30 Uhr an der Festhalle.

Italiano :

L’associazione dei donatori volontari di sangue di Cérilly organizza una passeggiata di 7 km con partenza dal municipio alle 8.30 del mattino.

Espanol :

La asociación de donantes voluntarios de sangre de Cérilly organiza el domingo 13 de julio una marcha patrimonial de 7 km, con salida del ayuntamiento a las 8.30 h.

L’événement Rando-Patrimoine Cérilly a été mis à jour le 2025-07-01 par Montluçon Tourisme