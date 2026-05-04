Le Tilleul

Rando-patrimoine La valleuse d’Antifer

739 Route du Havre Le Tilleul Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 11:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Au départ du Tilleul, cette randonnée chemine en partie dans l’espace naturel sensible de la valleuse d’Antifer, propriété du Conservatoire du Littoral et réservoir d’une grande diversité biologique et paysagère.

En passant par le phare d’Antifer et la station balnéaire d’Étretat, découvrez la majesté de ce patrimoine préservé qui ambitionne d’être labellisé Grand Site de France.

À partir de 10 ans

13 km pique-nique tiré du sac

Chaussures de marche et tenue adaptée obligatoires Parcours avec d’importants dénivelés.

Accès au phare non prévu.

À noter ! En fin de parcours, un spectacle de 45 min programmé dans le cadre des Rendez-Vous d’été sera proposé dans le parc de la mairie du Tilleul à 16 H

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription. .

739 Route du Havre Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Rando-patrimoine La valleuse d’Antifer

L’événement Rando-patrimoine La valleuse d’Antifer Le Tilleul a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie