RANDO-PATRIMOINE PLACÉ Placé

Dans le cadre de sa programmation culturelle, le Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propose des balades avec un guide-conférencier, où se mêlent patrimoine et nature.

Installé près de la forêt de Mayenne, la petite commune de Placé apparaît probablement au IIIe siècle de notre ère, après l’installation d’un ermite.

Cette randonnée permettra de découvrir l’église reconstruite au XIXe siècle et de révéler un patrimoine insoupçonné et secret.

Parcours 4 Km Durée 2h30

Rdv devant l’église Saint-Gervais et Saint-Protais à Placé .

Placé 53240 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 00 coevrons-mayenne@lamayenne.fr

English :

As part of its cultural program, the Pays d?art et d?histoire Coëvrons-Mayenne offers guided walks combining heritage and nature.

German :

Im Rahmen seines Kulturprogramms bietet das Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne Spaziergänge mit einem Fremdenführer an, bei denen sich Kulturerbe und Natur vermischen.

Italiano :

Nell’ambito del suo programma culturale, il Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne propone passeggiate guidate che combinano patrimonio e natura.

Espanol :

En el marco de su programa cultural, el Pays d’art et d’histoire Coëvrons-Mayenne ofrece paseos guiados que combinan patrimonio y naturaleza.

