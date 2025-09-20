Rando patrimoine théâtralisée et immersive, à Meucon Salle du Triskell – Meucon Meucon

Rando patrimoine théâtralisée et immersive, à Meucon Samedi 20 septembre, 15h00 Salle du Triskell – Meucon Morbihan

Le parcours durera environ 1h30. Goûter à 17h / Accès libre et gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Laissez-vous guider par la compagnie de théâtre HLM pour (re) découvrir Meucon et son patrimoine historique.

La visite se clôturera dans la convivialité avec une dégustation de fouaces traditionnelles, suivie d’une séance de jeux pour petits et grands, créant un moment de partage et de plaisir en famille. Découverte des jeux de l’école publique sur le patrimoine créés dans le cadre de l’EAC, dégustation des fouaces traditionnelles…).

Salle du Triskell – Meucon 1 rue du stade, 56890 Meucon Meucon 56890 Morbihan Bretagne

