Rando paysage autour du bois de la Motte Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

Rando paysage autour du bois de la Motte Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch mercredi 23 juillet 2025.

Rando paysage autour du bois de la Motte

Saint-Brice-en-Coglès Parking la Croix Madame Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 09:00:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Le Réseau Éducation et Environnement du Pays de Fougères, en partenariat avec le syndicat des eaux Loisance Minette et Couesnon Marches de Bretagne, vous proposent une randonnée, afin de découvrir le patrimoine et les paysages autour du bois de la Motte.

Au programme

– Balade découverte du bois de la Motte et de ses environs

– Échange avec les acteur locaux sur la gestion et les aménagements du territoire

– Apéro et pique nique partagé aux jardins partagés prends en de la graine à Saint- Brice-en-Coglès à partir de 12h15.

Gratuit .

Saint-Brice-en-Coglès Parking la Croix Madame Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 52 63 88 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando paysage autour du bois de la Motte Maen Roch a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne