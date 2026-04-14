Rando paysanne Marnoz
Rando paysanne Marnoz lundi 1 juin 2026.
Marnoz
Rando paysanne
Marnoz Jura
Tarif : 440 – 440 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-01 2026-09-21
RANDOS PAYSANNES À LA RENCONTRE DU MONDE RURAL
De Marnoz à Aumont (JURA)
15-20km jour
Repas et pique-niques
Hébergement à la ferme
Partez pour 5 jours de randonnée à la rencontre des gens du pays qui sauront vous faire découvrir et raconter leur métier, l’environnement et vous faire apprécier les saveurs de leurs produits
Organisateur Accueil Paysan .
Marnoz 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89 jura@accueil-paysan.com
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English : Rando paysanne
L’événement Rando paysanne Marnoz a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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