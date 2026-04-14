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Rando paysanne Marnoz

Rando paysanne Marnoz lundi 1 juin 2026.

Ville : 39110 Marnoz

Département : Jura

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 440 440 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marnoz

Rando paysanne

Marnoz Jura

Tarif : 440 – 440 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-01 2026-09-21

RANDOS PAYSANNES À LA RENCONTRE DU MONDE RURAL
De Marnoz à Aumont (JURA)

15-20km jour
Repas et pique-niques
Hébergement à la ferme

Partez pour 5 jours de randonnée à la rencontre des gens du pays qui sauront vous faire découvrir et raconter leur métier, l’environnement et vous faire apprécier les saveurs de leurs produits

Organisateur Accueil Paysan   .

Marnoz 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89  jura@accueil-paysan.com

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English : Rando paysanne

L’événement Rando paysanne Marnoz a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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