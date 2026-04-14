Marnoz

Rando paysanne

Marnoz Jura

Tarif : 440 – 440 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-01 2026-09-21

RANDOS PAYSANNES À LA RENCONTRE DU MONDE RURAL

De Marnoz à Aumont (JURA)

15-20km jour

Repas et pique-niques

Hébergement à la ferme

Partez pour 5 jours de randonnée à la rencontre des gens du pays qui sauront vous faire découvrir et raconter leur métier, l’environnement et vous faire apprécier les saveurs de leurs produits

Organisateur Accueil Paysan .

Marnoz 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89 jura@accueil-paysan.com

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English : Rando paysanne

L’événement Rando paysanne Marnoz a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA