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AGENDA · Marnoz

Rando paysanne Marnoz

lundi 21 septembre 2026 · Marnoz

Rando paysanne Marnoz

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Ville
39110 Marnoz
Département
Jura
Tarif
440 440 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marnoz

Rando paysanne

Marnoz Jura

Tarif : 440 – 440 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-21

RANDOS PAYSANNES À LA RENCONTRE DU MONDE RURAL
De Marnoz à Aumont (JURA)

15-20km /jour
Repas et pique-niques
Hébergement à la ferme

Partez pour 5 jours de randonnée à la rencontre des gens du pays qui sauront vous faire découvrir et raconter leur métier, l’environnement et vous faire apprécier les saveurs de leurs produits

Organisateur Accueil Paysan   .

Marnoz 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 76 78 89  jura@accueil-paysan.com

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English : Rando paysanne

L’événement Rando paysanne Marnoz a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA