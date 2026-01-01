Rando pédestre à thème l’Apiculture Saint-Florent
Rando pédestre à thème l’Apiculture Saint-Florent dimanche 19 avril 2026.
Rando pédestre à thème l’Apiculture
Saint-Florent Loiret
Tarif : 5 – 5 – EUR
3 parcours de 10, 15 et 19Km sur les chemins saint-florentais Jeu concours Ravitaillements sur les 3 parcours Verre de l’amitié à l’arrivée Départ de l’Espace Sologne
Saint-Florent 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 40 90 saint-florent-loisirs@laposte.net
