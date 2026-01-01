Rando pédestre à thème l’Apiculture

Saint-Florent Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

3 parcours de 10, 15 et 19Km sur les chemins saint-florentais Jeu concours Ravitaillements sur les 3 parcours Verre de l’amitié à l’arrivée Départ de l’Espace Sologne

– par Saint Florent Loisirs – 5 .

Saint-Florent 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 40 90 saint-florent-loisirs@laposte.net

