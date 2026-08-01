Informations pratiques

Grande-Rivière Château

Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez

Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 21 – 21 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 08:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Rando pédestre Le belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez

Après l’avoir admirée depuis le belvedère, visite commentée de la tourbière de Nanchez, zone humide et acide, caractérisée par une forte biodiversité et par la présence de sphaigne, une mousse qui se transforme en tourbe au cours des siècles un milieu qui régule les précipitations et qui stocke le carbone…

– Pourquoi ce vestige de la dernière période glaciaire (Wûrm) s’est-il installé ici ?

– Passage par le belvédère Sur le Fort vue circulaire; d’un côté sur la combe de Prénovel, et de l’autre sur la chaîne des Monts-Jura.

– Retour en forêt après avoir franchi le petit anticlinal de Nanchez.

Tarifs Adultes 21€ et enfants de moins de 14 ans 8€

Bonnes chaussures, eau. Je peux prêter des bâtons de marche

Départ à Grande-Rivière. 8h30 (30′ de Maisod)

Durée 2h30 à 3h. Distance 8km. Niveau Moyen (D+ 200m)

Réservation au 06 85 69 89 90

Point GPS du départ envoyé à la réservation .

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com

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English : Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez

L’événement Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX