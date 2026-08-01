Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez Grande-Rivière Château
mercredi 12 août 2026 · Grande-Rivière Château
Informations pratiques
Grande-Rivière Château
Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez
Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 08:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Rando pédestre Le belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez
Après l’avoir admirée depuis le belvedère, visite commentée de la tourbière de Nanchez, zone humide et acide, caractérisée par une forte biodiversité et par la présence de sphaigne, une mousse qui se transforme en tourbe au cours des siècles un milieu qui régule les précipitations et qui stocke le carbone…
– Pourquoi ce vestige de la dernière période glaciaire (Wûrm) s’est-il installé ici ?
– Passage par le belvédère Sur le Fort vue circulaire; d’un côté sur la combe de Prénovel, et de l’autre sur la chaîne des Monts-Jura.
– Retour en forêt après avoir franchi le petit anticlinal de Nanchez.
Tarifs Adultes 21€ et enfants de moins de 14 ans 8€
Bonnes chaussures, eau. Je peux prêter des bâtons de marche
Départ à Grande-Rivière. 8h30 (30′ de Maisod)
Durée 2h30 à 3h. Distance 8km. Niveau Moyen (D+ 200m)
Réservation au 06 85 69 89 90
Point GPS du départ envoyé à la réservation .
Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com
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English : Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez
L’événement Rando pédestre Belvédère Sur le Fort et la Tourbière de Nanchez Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-08-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX