Rando pédestre Mairie de Bons-Tassilly Bons-Tassilly

Rando pédestre Mairie de Bons-Tassilly Bons-Tassilly lundi 14 juillet 2025.

Mairie de Bons-Tassilly 1 Place Louis Thudor Bons-Tassilly Calvados

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le Conseil Municipal des Jeunes de Bons-Tassilly vous invite à la 1ère randonnée pédestre.

Rendez-vous à 14h à la mairie de Bons-Tassilly

Parcours accessible à tous

Mairie de Bons-Tassilly 1 Place Louis Thudor Bons-Tassilly 14420 Calvados Normandie +33 2 31 90 97 20

English : Rando pédestre

The Conseil Municipal des Jeunes de Bons-Tassilly (Bons-Tassilly municipal youth council) invites you to its 1st hike.

Meet at 2pm at Bons-Tassilly town hall

Route accessible to all

German : Rando pédestre

Der Jugendgemeinderat von Bons-Tassilly lädt Sie zur 1. Wanderung ein.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus von Bons-Tassilly

Für alle zugängliche Strecke

Italiano :

Il Consiglio comunale dei giovani di Bons-Tassilly vi invita alla sua prima manifestazione podistica.

Appuntamento alle 14:00 presso il municipio di Bons-Tassilly

Percorso accessibile a tutti

Espanol :

El Consejo Municipal de la Juventud de Bons-Tassilly te invita a su 1er evento de senderismo.

Cita a las 14h en el ayuntamiento de Bons-Tassilly

Recorrido accesible a todos

