Rando’ pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières

Rando’ pédestre

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-20 08:45:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Randonnée à la découverte de Cloyes-les-Trois-Rivières au départ de la salle des fêtes de Saint-Hilaire-sur-Yerre. Apéritif offert. Pensez à apporter votre gobelet.

Durée 3h00 environ. 3 .

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 attractivite@lamaisondes3rivieres.fr

English :

Hike to discover Cloyes-les-Trois-Rivières, departing from Saint-Hilaire-sur-Yerre village hall. Aperitif offered. Remember to bring your own cup.

German :

Wanderung zur Entdeckung von Cloyes-les-Trois-Rivières ab dem Festsaal von Saint-Hilaire-sur-Yerre. Es wird ein Aperitif angeboten. Denken Sie daran, Ihren Becher mitzubringen.

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Cloyes-les-Trois-Rivières, con partenza dal municipio di Saint-Hilaire-sur-Yerre. Aperitivo offerto. Ricordarsi di portare la propria tazza.

Espanol :

Un paseo para descubrir Cloyes-les-Trois-Rivières, partiendo del ayuntamiento de Saint-Hilaire-sur-Yerre. Aperitivo ofrecido. Recuerde traer su propia taza.

