Rando pédestre de St Priest-la-Feuille Salle des fêtes Saint-Priest-la-Feuille

Rando pédestre de St Priest-la-Feuille

Salle des fêtes 9 rue Auguste Coulon Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Randonnée pédestre en matinée proposée par la Gym des Baracats. Quatre distances au choix 4, 8, 12 ou 16,5 km. Ravitaillement sur les parcours er réconfort à l’arrivée. Pensez à vous munir d’un gobelet !

Participation libre et inscription sur place. .

Salle des fêtes 9 rue Auguste Coulon Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 01 58 86

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English : Rando pédestre de St Priest-la-Feuille

L’événement Rando pédestre de St Priest-la-Feuille Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien