Rando pédestre de St Priest-la-Feuille Salle des fêtes Saint-Priest-la-Feuille
Rando pédestre de St Priest-la-Feuille Salle des fêtes Saint-Priest-la-Feuille dimanche 19 avril 2026.
Rando pédestre de St Priest-la-Feuille
Salle des fêtes 9 rue Auguste Coulon Saint-Priest-la-Feuille Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Randonnée pédestre en matinée proposée par la Gym des Baracats. Quatre distances au choix 4, 8, 12 ou 16,5 km. Ravitaillement sur les parcours er réconfort à l’arrivée. Pensez à vous munir d’un gobelet !
Participation libre et inscription sur place. .
Salle des fêtes 9 rue Auguste Coulon Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 01 58 86
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English : Rando pédestre de St Priest-la-Feuille
L’événement Rando pédestre de St Priest-la-Feuille Saint-Priest-la-Feuille a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Pays Sostranien