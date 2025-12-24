Rando pédestre du Nouvel-An, Plumelec

Rando pédestre du Nouvel-An

Stade de la Madeleine Plumelec Morbihan

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Inscriptions dès 7h30, 1er départ 8h. 8km-14km-16km, circuits fléchés et ravitaillements. 5 €, dès 12 ans. Café de bienvenue offert, verre de l’amitié et collation offerts à l’arrivée. Organisé par la Mélécienne. .

