Rando pédestre du Nouvel-An, Plumelec

Inscriptions dès 7h30, 1er départ 8h. 8km-14km-16km, circuits fléchés et ravitaillements. 5 €, dès 12 ans. Café de bienvenue offert, verre de l’amitié et collation offerts à l’arrivée. Organisé par la Mélécienne. .
Stade de la Madeleine Plumelec 56420 Morbihan Bretagne
