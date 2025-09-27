Rando pédestre et cyclo pour les Virades de l’Espoir à Saint-Berthevin-la-Tannière Salle des fêtes Saint-Berthevin-la-Tannière

Tarif :

Date :

Les Virades de L’Espoir à Saint-Berthevin-la-Tannière

Les Virades de l’Espoir, journée nationale de loisirs, de mobilisation et de collecte partout en France, permettent à tous de lutter contre la mucoviscidose.

Où que vous soyez, rejoignez-nous pour cet événement exceptionnel !

Saint-Berthevin-la-Tannière

️ Salle des fêtes

– Samedi 27 Septembre à partir de 13h30 et jusqu’à 18h

14h30 départ de la randonnée pédestre 7km

– Dimanche 28 septembre 2025, à partir de 8h30 et jusqu’à 13h

9h départ randonnée cyclo

9h15 départ randonnée pédestre

Programme complet des animations sur l’affiche et en ligne

Nous comptons bien sûr sur votre soutien et votre générosité !

À bientôt

L’équipe Muco (Gérard, Audrey, Philippe, Sylvie, Emilie, Corine) .

Salle des fêtes 4 rue de la Noé Saint-Berthevin-la-Tannière 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 6 04 09 92 68

English :

Les Virades de L’Espoir in Saint-Berthevin-la-Tannière

German :

Die Virades de L’Espoir in Saint-Berthevin-la-Tannière

Italiano :

Les Virades de L’Espoir a Saint-Berthevin-la-Tannière

Espanol :

Les Virades de L’Espoir en Saint-Berthevin-la-Tannière

