Rando pédestre et équestre Mairie Castelnavet 29 juin 2025 09:00

Gers

Rando pédestre et équestre Mairie CASTELNAVET Castelnavet Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 09:00:00

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

L’association Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour vous propose une randonnée pédestre et équestre.

Cela fait déjà quelques années que ce groupe invite les amateurs de paysages et loisirs sportifs a se retrouver tous les mois dans des lieux différents pour une activité à partager.

Deux parcours de randonnée sont proposés, ainsi qu’un parcours équestre autour de 25 km.

.

Mairie CASTELNAVET

Castelnavet 32290 Gers Occitanie +33 6 79 52 65 62 acandaou@gmail.com

English :

The « Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour » association offers you hiking and horse-riding.

For several years now, this group has been inviting lovers of the countryside and sporting activities to get together every month at a different location for a shared activity.

Two hiking trails are proposed, as well as a horse-riding trail of around 25 km.

German :

Der Verein Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour bietet Ihnen Wander- und Reittouren an.

Seit einigen Jahren lädt diese Gruppe Landschafts- und Sportliebhaber ein, sich jeden Monat an verschiedenen Orten zu einer gemeinsamen Aktivität zu treffen.

Es werden zwei Wanderrouten und eine 25 km lange Reitroute angeboten.

Italiano :

L’associazione « Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour » propone passeggiate a piedi e a cavallo.

Da diversi anni, questo gruppo invita gli amanti della campagna e delle attività sportive a incontrarsi ogni mese in un luogo diverso per un’attività comune.

Vengono proposti due percorsi a piedi e un percorso a cavallo di circa 25 km.

Espanol :

La asociación « Randonneurs d’Aignan en Val d’Adour » ofrece paseos a pie y a caballo.

Desde hace varios años, este grupo invita a los amantes del campo y de las actividades deportivas a reunirse cada mes en un lugar diferente para compartir una actividad.

Se proponen dos rutas a pie y una ruta a caballo de unos 25 km.

L’événement Rando pédestre et équestre Castelnavet a été mis à jour le 2025-06-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65