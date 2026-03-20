Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy Salle Polyvalente Saint-Rémy

Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy

Salle Polyvalente Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres

Tarif : 17 – 17 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Randonnée Dimanche 26 avril

Rendez-vous à 9h à la salle polyvalente, rue de Saint-Maxire, à Saint-Rémy.

Les Amis de Saint-Rémy organisent, conjointement avec l’ACCA, une randonnée avec 2 circuits de 7 et 11 km, avec ravitaillement.

La randonnée sera suivie d’un repas dans une ambiance conviviale. L’après-midi sera placé sous le signe du jeu et du partage (n’hésitez pas à apporter vos propres jeux).

Une très belle journée en perspective !

Au plaisir de vous y retrouver.

Tarifs

– Randonnée 5 €

– Randonnée enfant (-12 ans) gratuite

– Randonnée + repas adulte 17 €

– Repas seul adulte 14 €

– Repas enfant (-12 ans) 7 €

Inscription avant le jeudi 23 avril

Tél. 05 49 35 66 30 .

Salle Polyvalente Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 66 30

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English :

L’événement Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin