Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy Salle Polyvalente Saint-Rémy
Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy Salle Polyvalente Saint-Rémy dimanche 26 avril 2026.
Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy
Salle Polyvalente Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy Deux-Sèvres
Tarif : 17 – 17 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Randonnée Dimanche 26 avril
Rendez-vous à 9h à la salle polyvalente, rue de Saint-Maxire, à Saint-Rémy.
Les Amis de Saint-Rémy organisent, conjointement avec l’ACCA, une randonnée avec 2 circuits de 7 et 11 km, avec ravitaillement.
La randonnée sera suivie d’un repas dans une ambiance conviviale. L’après-midi sera placé sous le signe du jeu et du partage (n’hésitez pas à apporter vos propres jeux).
Une très belle journée en perspective !
Au plaisir de vous y retrouver.
Tarifs
– Randonnée 5 €
– Randonnée enfant (-12 ans) gratuite
– Randonnée + repas adulte 17 €
– Repas seul adulte 14 €
– Repas enfant (-12 ans) 7 €
Inscription avant le jeudi 23 avril
Tél. 05 49 35 66 30 .
Salle Polyvalente Rue de Saint-Maxire Saint-Rémy 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 66 30
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English :
L’événement Rando Pédestre et repas à Saint-Rémy Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Niort Marais Poitevin