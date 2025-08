Rando pédestre et VTT Salle Polyvalente Les Fins

Rando pédestre et VTT Salle Polyvalente Les Fins dimanche 7 septembre 2025.

Rando pédestre et VTT

Salle Polyvalente Rue du calvaire Les Fins Doubs

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07 12:00:00

2025-09-07

Venez sillonner les plus beaux sentiers pédestres et VTT du Val de Morteau avec 2 parcours pédestres de 11 et 18 kilomètres et 2 parcours VTT de 23 et 35 kilomètres. Les départs ce font de 8h00 à 12h00 de la salle polyvalente des Fins. Les parcours sont agrémentés de ravitaillements. Possibilité de ce restauré au retour. A l’issue de la manifestation un don sera remis à Oncodoubs. Cet évènement est organisé par le comité des fêtes Finois. .

Salle Polyvalente Rue du calvaire Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetesfinois@gmail.com

