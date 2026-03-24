Rando pédestre gourmande

Ecole St Mélec Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Départ entre 10h et 11h à l’école St Mélec. 11, 13 ou 15km, 3 points de ravitaillement. Organisé par l’APEL St Mélec. Enfants 6€, adultes 12€. Inscription possible via helloasso. .

Ecole St Mélec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 68 15 43 64

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English :

L’événement Rando pédestre gourmande Plumelec a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE