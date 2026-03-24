Rando pédestre gourmande Plumelec
Rando pédestre gourmande Plumelec dimanche 12 avril 2026.
Rando pédestre gourmande
Ecole St Mélec Plumelec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Départ entre 10h et 11h à l’école St Mélec. 11, 13 ou 15km, 3 points de ravitaillement. Organisé par l’APEL St Mélec. Enfants 6€, adultes 12€. Inscription possible via helloasso. .
Ecole St Mélec Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 6 68 15 43 64
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English :
L’événement Rando pédestre gourmande Plumelec a été mis à jour le 2026-03-19 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE