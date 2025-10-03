Rando pédestre Octobre Rose Troyes

Rando pédestre Octobre Rose Troyes vendredi 3 octobre 2025.

Rando pédestre Octobre Rose

Forum de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Rando Octobre rose sur le thème de la sensibilisation au cancer du sein !



Un moment convivial et familial pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein,

Gratuit et ouvert à tous ! .

Forum de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est

