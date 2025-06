Rando Pédestre Saint-Avit-de-Vialard 22 juin 2025 09:00

Dordogne

Rando Pédestre Salle des fêtes Saint-Avit-de-Vialard Dordogne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-06-22 09:00:00

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Rando pédestre organisée par le comité des fêtes de Saint-Avit de Vialard Casav. Si vous souhaitez déjeuner, pique nique tiré de votre sac, tables et chaises à disposition.

Salle des fêtes

Saint-Avit-de-Vialard 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 38 37 24

English : Rando Pédestre

Hiking organized by the Saint-Avit de Vialard Casav festival committee. If you wish to have lunch, picnic from your bag, tables and chairs available.

German : Rando Pédestre

Wanderung, die vom Festkomitee von Saint-Avit de Vialard Casav organisiert wird. Wenn Sie zu Mittag essen möchten, Picknick aus dem Rucksack, Tische und Stühle stehen zur Verfügung.

Italiano :

Escursione organizzata dal comitato della festa di Saint-Avit de Vialard Casav. Se desiderate pranzare, fate un picnic con la vostra borsa, tavoli e sedie a disposizione.

Espanol : Rando Pédestre

Senderismo organizado por el comité de fiestas de Saint-Avit de Vialard Casav. Si desea almorzar, picnic de su bolsa, mesas y sillas disponibles.

L’événement Rando Pédestre Saint-Avit-de-Vialard a été mis à jour le 2025-06-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère