Rando pedestre Saint Denis d’Authou Saintigny samedi 6 septembre 2025.

Début : 2025-09-06 08:15:00

Les marcheurs de Saint Denis d’Authou propose des randonnées pédestres le samedi 6 septembre sur 3 distances 9km, 12km et 16 km.

Départ entre 8h15 et 9h devant la salle des fêtes de Saint Denis d’Authou.

Café -ravitaillement sur le parcours -pot à l’arrivée (apporter votre gobelet).

Saintigny 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 21 39 66

English :

Les marcheurs de Saint Denis d’Authou (Saint Denis d’Authou walkers) are offering hikes on Saturday September 6 over 3 distances: 9km, 12km and 16km.

Start between 8:15 and 9 a.m. in front of the Saint Denis d’Authou village hall.

Coffee refreshments along the way drink at the finish (bring your own cup).

German :

Die Wanderer von Saint Denis d’Authou bieten am Samstag, den 6. September, Wanderungen über drei Distanzen an: 9 km, 12 km und 16 km.

Abfahrt zwischen 8:15 und 9:00 Uhr vor dem Festsaal von Saint Denis d’Authou.

Kaffee -Verpflegung auf der Strecke -Topf am Ziel (bringen Sie Ihren Becher mit).

Italiano :

Gli escursionisti di Saint Denis d’Authou propongono sabato 6 settembre delle passeggiate su 3 distanze: 9 km, 12 km e 16 km.

Partenza tra le 8.15 e le 9.00 davanti al municipio di Saint Denis d’Authou.

Caffè e ristoro lungo il percorso e una bevanda all’arrivo (portare la propria tazza).

Espanol :

Los senderistas de Saint Denis d’Authou proponen paseos el sábado 6 de septiembre en 3 distancias: 9 km, 12 km y 16 km.

Salida entre las 8.15 h y las 9 h delante del ayuntamiento de Saint Denis d’Authou.

Café y refrescos a lo largo del recorrido y una bebida a la llegada (traiga su propia taza).

