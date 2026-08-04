Rando pédestre Tourbière de Prénovel & belvédère sur le fort Grande-Rivière Château
mardi 4 août 2026 · Grande-Rivière Château
Informations pratiques
Grande-Rivière Château
Rando pédestre Tourbière de Prénovel & belvédère sur le fort
Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 21 – 21 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 08:30:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Randonnée pédestre la Tourbière de Prénovel et le belvédère sur le Fort.
Après l’avoir admirée depuis le belvédère, visite commentée de la tourbière de Nanchez.
Pourquoi ce vestige de la dernière période glaciaire (Würm) s’est-il installé ici ? Cette zone humide et acide, caractérisée par une forte biodiversité (plantes carnivores), est un milieu qui régule les précipitations et stocke le carbone. Prévoir des bonnes chaussures + eau
Durée +/- 3h 7 km.
RDV à Grande-Rivière. .
Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 69 89 90 olivierfaivre.hautjura@gmail.com
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English : Rando pédestre Tourbière de Prénovel & belvédère sur le fort
L’événement Rando pédestre Tourbière de Prénovel & belvédère sur le fort Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX