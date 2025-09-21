Rando Petit déj Le Catelier

Rando Petit déj Le Catelier dimanche 21 septembre 2025.

Rando Petit déj

55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Le Café Associatif la Cour de Récré vous emmène à travers les chemins autour du Catelier pour une rando Petit Déj ! 8 kms, difficulté moyenne. Possibilité de pique-niquer au café après la randonnée !

Rendez-vous à 9h au café associatif.

Inscription obligatoire avant le jeudi 18 au soir. .

55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 27 52 24 lacourderecre.association@gmail.com

English : Rando Petit déj

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando Petit déj Le Catelier a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Terroir de Caux