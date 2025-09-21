Rando Petit déj Le Catelier
Le Café Associatif la Cour de Récré vous emmène à travers les chemins autour du Catelier pour une rando Petit Déj ! 8 kms, difficulté moyenne. Possibilité de pique-niquer au café après la randonnée !
Rendez-vous à 9h au café associatif.
Inscription obligatoire avant le jeudi 18 au soir. .
55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 27 52 24 lacourderecre.association@gmail.com
