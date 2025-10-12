Rando Philbertaise Saint-Philbert-du-Peuple

Rando Philbertaise Saint-Philbert-du-Peuple dimanche 12 octobre 2025.

Rando Philbertaise

3 Rue de l’Ancien Lavoir Saint-Philbert-du-Peuple Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Avec le soutien de Jumelles Rando, l’Amicale des anciens combattants et partisans du devoir de mémoire présidé par Jean Claude Jammeron organise la douzième Rando philbertaise.

Les parcours de 13 km et de 17 km chemineront sous les frondaisons automnales des feuillus, des résineux de la forêt domaniale de Monnaie-Pontménard. Les parcours de 6 et 10 km en campagne, sont adaptés aux familles avec des enfants. Dans la forêt, des panneaux explicatifs seront placés pour vous faire mieux apprécier la flore locale et les interactions entre ses habitants. Comme précédemment, l’accueil et la collation, le ravitaillement en forêt à mi-chemin des parcours de 13 et 17 km, le réconfort à l’arrivée, seront conçus pour assurer votre sécurité.

La pratique de la marche nordique est possible.

Les bénévoles de l’Amicale des anciens combattants et de Jumelles Rando seront là pour vous accueillir et avec vous, réussir votre randonnée pédestre.

Sur place, des crêpes artisanales seront à déguster ou à emporter.

Les Présidents Catherine Lemoine et Jean-Claude Jammeron sont optimistes L’attrait des circuits en forêt domaniale renforcera l’initiative de solidarité à ‘Octobre rose’ .

Les inscriptions et les départs de la cour de l’école primaire du Marronnier s’échelonneront de 8 h à 10 h.

Comme l’an dernier, cette randonnée pédestre sera solidaire à ‘Octobre rose‘ à hauteur d’1€ par randonneur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 octobre 2025 à partir de 8h et à partir de 10h.

Fin des inscriptions à 10h. .

3 Rue de l’Ancien Lavoir Saint-Philbert-du-Peuple 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 30 20 79 jean-claude.garnier@sfr.fr

English :

With the support of Jumelles Rando, the Amicale des anciens combattants et partisans du devoir de mémoire, chaired by Jean Claude Jammeron, is organizing the twelfth Rando philbertaise.

German :

Mit der Unterstützung von Jumelles Rando organisiert die Amicale des anciens combattants et partisans du devoir de mémoire unter dem Vorsitz von Jean Claude Jammeron die zwölfte Rando philbertaise.

Italiano :

Con il sostegno di Jumelles Rando, l’Amicale des anciens combattants et partisans du devoir de mémoire, presieduta da Jean Claude Jammeron, organizza la dodicesima Rando philbertaise.

Espanol :

Con el apoyo de Jumelles Rando, la Amicale des anciens combattants et partisans du devoir de mémoire, presidida por Jean Claude Jammeron, organiza el duodécimo Rando filbertaise.

L’événement Rando Philbertaise Saint-Philbert-du-Peuple a été mis à jour le 2025-09-20 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME