Rando Photo Cherveux Parking de la Mairie Cherveux
Rando Photo Cherveux Parking de la Mairie Cherveux mercredi 27 mai 2026.
Cherveux
Rando Photo Cherveux
Parking de la Mairie 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:45:00
fin : 2026-05-27 16:15:00
Date(s) :
2026-05-27
La Municipalité et le Conseil Municipal des jeunes de Cherveux vous invitent à une balade convivial pour (re)découvrir le charme du village à travers votre objectif photo.
Venez avec votre appareil photo ou votre téléphone et laissez-vous guider à travers une randonnée pleine de découvertes, de paysages et de beaux clichés.
Une activité accessible à tous, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Suivez le guide et partagez une activité dans la bonne humeur au coeur de Cherveux. .
Parking de la Mairie 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 01 77 accueil.mairie@cherveux.fr
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L’événement Rando Photo Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Haut Val De Sèvre