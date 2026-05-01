Rando Photo Cherveux Parking de la Mairie Cherveux

Cherveux

Rando Photo Cherveux

Parking de la Mairie 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:45:00

fin : 2026-05-27 16:15:00

Date(s) :

2026-05-27

La Municipalité et le Conseil Municipal des jeunes de Cherveux vous invitent à une balade convivial pour (re)découvrir le charme du village à travers votre objectif photo.

Venez avec votre appareil photo ou votre téléphone et laissez-vous guider à travers une randonnée pleine de découvertes, de paysages et de beaux clichés.

Une activité accessible à tous, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Suivez le guide et partagez une activité dans la bonne humeur au coeur de Cherveux. .

Parking de la Mairie 1 Rue de la Belle Étoile Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 01 77 accueil.mairie@cherveux.fr

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L’événement Rando Photo Cherveux Cherveux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Haut Val De Sèvre