Rando-photo Loperhet

Rando-photo Loperhet samedi 18 octobre 2025.

Rando-photo

110 Kersanton Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Vous aimez les randonnées ? Vous aimez la photographie ? Vous souhaitez découvrir des coins de Bretagne méconnus, insolites, splendides ou merveilleux ? Et échanger avec des photographes ainsi que recevoir ou exprimer des conseils créatifs ou techniques ?

Le tout dans une ambiance sympa et conviviale ! Nos randos-photo sont faites pour vous !

En rade de Brest Kersanton et Landrevezen.

À la découverte de la rade magique et mystérieuse, sur la trace des anciennes carrières de Kersantite. Découvrez les coins secrets de la baie de Lanveur et de la rivière de Daoulas. Un moment nature exceptionnel. Photo animalière possible.

Organisé par Stage Photo à Brest et en Bretagne, la référence des stages photo depuis 2012.

Sur réservation, 15 personnes maximum. .

110 Kersanton Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 6 13 41 20 14

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rando-photo Loperhet a été mis à jour le 2025-10-07 par OT LANDERNEAU DAOULAS