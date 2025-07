Rando photo Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Timothée Lebuhotel, accompagnateur en montagne et photographe vous propose une sortie en montagne permettant, sans contrainte, de progresser et de s’imprégner d’un lieu photogénique.

Le temps d’une balade, vous apprendrez à tester les différents réglages et points de vue.

Rendez-vous à la Maison du Patrimoine à 14h. Retour à 17h.

Prévoir un équipement adapté et de l’eau.

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore.

Prix 10€

10 personnes max, à partir de 12 ans .

English :

Timothée Lebuhotel, mountain guide and photographer, offers you a mountain outing that allows you to make progress and immerse yourself in a photogenic place.

During the walk, you’ll learn how to test different settings and viewpoints.

Meet at the Maison du Patrimoine at 2pm. Return at 5pm.

Bring suitable equipment and water.

Workshop organized by Art Lab Eclore.

Price: 10?

German :

Timothée Lebuhotel, Bergführer und Fotograf, schlägt Ihnen einen Ausflug in die Berge vor, der es Ihnen ermöglicht, ohne Zwang Fortschritte zu machen und sich in einen fotogenen Ort zu vertiefen.

Während einer Wanderung lernen Sie, die verschiedenen Einstellungen und Blickwinkel zu testen.

Treffpunkt am Maison du Patrimoine um 14 Uhr. Rückkehr um 17 Uhr.

Bitte bringen Sie eine geeignete Ausrüstung und Wasser mit.

Workshop angeboten von der Vereinigung Art Lab Eclore.

Preis: 10?

Italiano :

Timothée Lebuhotel, guida alpina e fotografo, vi propone un’uscita in montagna in cui potrete progredire senza restrizioni e immergervi in un luogo fotogenico.

Durante la passeggiata, imparerete a testare diverse impostazioni e punti di vista.

Ritrovo alla Maison du Patrimoine alle 14.00. Ritorno alle 17.00.

Portare attrezzatura adeguata e acqua.

Laboratorio organizzato dall’associazione Art Lab Eclore.

Prezzo: 10?

Espanol :

Timothée Lebuhotel, guía de montaña y fotógrafo, le propone una salida de montaña en la que podrá progresar sin restricciones y sumergirse en un lugar fotogénico.

Durante el paseo, aprenderás a probar distintos ajustes y puntos de vista.

Encuentro en la Maison du Patrimoine a las 14h. Regreso a las 17 h.

Llevar equipo adecuado y agua.

Taller organizado por la asociación Art Lab Eclore.

Precio: 10?

