Rando pique-nique à poney Thauvenay

Rando pique-nique à poney

Thauvenay Cher

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 10:00:00

fin : 2025-08-29 14:00:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29

Chloé propose d’emmener vos enfants pour une expérience unique avec ses poneys, au bord du canal pour un pique nique gourmand.

Rendez vous à la Chèvrerie de la Bête Noire Sancerroise !

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

English :

Chloé will take your children for a unique experience with her ponies, on the banks of the canal for a gourmet picnic.

See you at the Chèvrerie de la Bête Noire Sancerroise!

German :

Chloé bietet an, Ihre Kinder zu einem einzigartigen Erlebnis mit ihren Ponys mitzunehmen, am Ufer des Kanals für ein Feinschmeckerpicknick.

Wir treffen uns in der Chèvrerie de la Bête Noire Sancerroise!

Italiano :

Chloé si offre di accompagnare i vostri bambini in un’esperienza unica con i suoi pony, sulle rive del canale per un picnic gourmet.

Ci vediamo alla Chèvrerie de la Bête Noire Sancerroise!

Espanol :

Chloé puede llevar a sus hijos a vivir una experiencia única con sus ponis, a orillas del canal para un picnic gastronómico.

¡Nos vemos en la Chèvrerie de la Bête Noire Sancerroise!

