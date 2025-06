Rando pique-nique de fin de saison Autour de Vains-St Léonard Parking Ecomusée de la Baie Vains 24 juin 2025 18:00

Manche

Rando pique-nique de fin de saison Autour de Vains-St Léonard Parking Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud Vains Manche

Début : 2025-06-24 18:00:00

fin : 2025-06-24 20:00:00

2025-06-24

Randonnée pédestre avec gym Oxygène.

Une balade dont on ne se lasse jamais, le Mont Saint-Michel en ligne de mire, les herbus, la baie, en direction de Genêts, et une tradition bien ancrée chez Gym Oxygène terminer l’année sportive par une rando pique-nique en soirée, pour parler de l’année écoulée, pour un premier contact avec l’association… (Apporter son pique-nique, à partager ou non).

Départ à 18h, parking de l’écomusée à Saint Léonard. Marche 7km500, facile, risque de chemins humides.

Adhérents de Gym Oxygène ou non, invitez parents et amis… Nous marcherons 2h00 environ, et prendrons ensuite notre pique-nique tous ensemble. Cette randonnée est gratuite pour tous.

Parking Ecomusée de la Baie 1 route du Grouin du Sud

Vains 50300 Manche Normandie +33 6 63 69 37 38 oxygenegym@laposte.net

English : Rando pique-nique de fin de saison Autour de Vains-St Léonard

Hiking with Gym Oxygène.

A walk you’ll never tire of, with Mont Saint-Michel in your sights, the herbus, the bay, in the direction of Genêts, and a well-established tradition at Gym Oxygène: end the sporting year with an evening hike picnic, to talk about the year gone by, for a first contact with the association… (Bring your own picnic, to share or not).

Departure at 6pm from the Saint Léonard ecomuseum parking lot. Walk: 7km500, easy, risk of damp paths.

Gym Oxygène members or not, invite friends and family? We’ll walk for about 2h00, then have a picnic together. This walk is free for all.

German :

Wanderung mit Gym Oxygène.

Eine Wanderung, von der man nie genug bekommen kann, den Mont Saint-Michel im Visier, das Grasland, die Bucht in Richtung Genêts und eine feste Tradition bei Gym Oxygène: das Sportjahr mit einer Wanderung und einem Picknick am Abend zu beenden, um über das vergangene Jahr zu sprechen, einen ersten Kontakt mit dem Verein herzustellen… (Picknick mitbringen, zum Teilen oder auch nicht).

Start um 18 Uhr auf dem Parkplatz des Ökomuseums in Saint Léonard. Wanderung: 7km500, leicht, Gefahr von feuchten Wegen.

Mitglieder von Gym Oxygène oder nicht, laden Sie Verwandte und Freunde ein? Wir wandern etwa 2 Stunden und nehmen dann gemeinsam ein Picknick ein. Die Wanderung ist für alle kostenlos.

Italiano :

Escursioni con Gym Oxygène.

Una passeggiata di cui non vi stancherete mai, con Mont Saint-Michel nel mirino, le erbe, la baia, verso Genêts, e una tradizione consolidata della Gym Oxygène: concludere l’anno sportivo con una passeggiata picnic serale, per parlare dell’anno passato, per un primo contatto con l’associazione… (Portate il vostro picnic, da condividere o meno).

Inizio alle 18.00, parcheggio dell’ecomuseo di Saint Léonard. Percorso: 7km500, facile, rischio di sentieri umidi.

Soci o meno della Palestra Oxygène, invitate amici e parenti? Cammineremo per circa 2 ore e poi faremo un picnic insieme. Questa passeggiata è gratuita per tutti.

Espanol :

Senderismo con Gym Oxygène.

Un paseo que no le cansará, con el Mont Saint-Michel a la vista, las hierbas, la bahía, hacia Genêts, y una tradición bien establecida en Gym Oxygène: terminar el año deportivo con un paseo picnic por la tarde, para hablar del año transcurrido, para un primer contacto con la asociación… (Traiga su propio picnic, para compartir o no).

Salida a las 18h, parking del ecomuseo de Saint Léonard. Paseo: 7km500, fácil, riesgo de senderos mojados.

¿Miembros de Gym Oxygène o no, invitar a amigos y familiares? Caminaremos unas 2 horas y después haremos un picnic juntos. Este paseo es gratuito para todos.

L’événement Rando pique-nique de fin de saison Autour de Vains-St Léonard Vains a été mis à jour le 2025-06-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts