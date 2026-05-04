Beaulieu-sur-Sonnette

Rando-Pizza & Bal champêtre

Lieu dit Massignac Beaulieu-sur-Sonnette Charente

Tarif : 2 – 2 – EUR

randonnée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

L’Amicale de la Tiarde vous donne rdv pour sa Rando-Pizza annuelle. Toujours 3 circuits au choix 3km, 6km ou 12km, guidés. Cette année, on agrémente la journée avec un bal trad’ mené par Les Cueilleurs de Sons. Ambiance champêtre assurée.

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Lieu dit Massignac Beaulieu-sur-Sonnette 16450 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 79 77 14 amicaledelatiarde@gmail.com

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English :

L’Amicale de la Tiarde invites you to its annual Rando-Pizza. There’s always a choice of 3 circuits: 3km, 6km or 12km, all guided. This year, the day will be enhanced by a traditional dance led by Les Cueilleurs de Sons. Country atmosphere guaranteed.

L’événement Rando-Pizza & Bal champêtre Beaulieu-sur-Sonnette a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Charente Limousine