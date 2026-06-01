Le Buisson

RANDO PIZZA

Le Buisson Lozère

Tarif : 6 – 6 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Rando Pizza

Pizza cuites au four à pain Locale, Reine, Basquaise

Bières locales

Rando10 km ou 13 km au choix

Départ au four du Buisson entre 16h et 17h

Sur réservation

Rando Pizza

Pizza cuites au four à pain Locale, Reine, Basquaise

Bières locales

Rando10 km ou 13 km au choix

Départ au four du Buisson entre 16h et 17h

Sur réservation .

Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 88 55 19 apelebuisson@gmail.com

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English :

Rando Pizza

Oven-baked pizzas: Locale, Reine, Basquaise

Local beers

Choice of 10 km or 13 km hike

Departure from the Buisson oven between 4pm and 5pm

On reservation

L’événement RANDO PIZZA Le Buisson a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination