RANDO PIZZA Le Buisson
RANDO PIZZA Le Buisson samedi 13 juin 2026.
Le Buisson
RANDO PIZZA
Le Buisson Lozère
Tarif : 6 – 6 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Rando Pizza
Pizza cuites au four à pain Locale, Reine, Basquaise
Bières locales
Rando10 km ou 13 km au choix
Départ au four du Buisson entre 16h et 17h
Sur réservation
Rando Pizza
Pizza cuites au four à pain Locale, Reine, Basquaise
Bières locales
Rando10 km ou 13 km au choix
Départ au four du Buisson entre 16h et 17h
Sur réservation .
Le Buisson 48100 Lozère Occitanie +33 6 76 88 55 19 apelebuisson@gmail.com
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English :
Rando Pizza
Oven-baked pizzas: Locale, Reine, Basquaise
Local beers
Choice of 10 km or 13 km hike
Departure from the Buisson oven between 4pm and 5pm
On reservation
L’événement RANDO PIZZA Le Buisson a été mis à jour le 2026-05-28 par 48-OT Gévaudan Destination