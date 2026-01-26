Rando Pomp’pieds

Lye Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-22 08:30:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Marche d’environ 8 km et à l’arrivée… grillades, bonne humeur et ravitaillement pour tous !

Avec ou ans réservation. Départ de la caserne de Lye. 7 .

Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 12 96 80

English :

Walk about 8 km and at the finish… grills, good spirits and refreshments for all!

L’événement Rando Pomp’pieds Lye a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Pays de Valençay