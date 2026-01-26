Rando Pomp’pieds Lye
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : Dimanche 2026-02-22 08:30:00
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Marche d’environ 8 km et à l’arrivée… grillades, bonne humeur et ravitaillement pour tous !
Avec ou ans réservation. Départ de la caserne de Lye. 7 .
Lye 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 12 96 80
English :
Walk about 8 km and at the finish… grills, good spirits and refreshments for all!
